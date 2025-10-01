Сотрудников Пентагона заставят пройти детектор лжи

«Речь идет о том, чтобы заставить замолчать людей, которые, по их мнению, передают информацию прессе. Это вызывающая страх тактика запугивания. Главная цель здесь заключается в том, чтобы вызвать как можно больше страха на рабочем месте», — заявил один из бывших чиновников изданию The Washington Pos.