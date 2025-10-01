Сотрудников Пентагона заставят пройти детектор лжи

Пентагон введет выборочные проверки на полиграфе для всех сотрудников.
Пентагон планирует ввести выборочные проверки на полиграфе для всех сотрудников— как военных, так и гражданских. Новые правила коснутся более 5 тысяч человек, которых также обяжут подписать дополнительные соглашения о неразглашении.
«Речь идет о том, чтобы заставить замолчать людей, которые, по их мнению, передают информацию прессе. Это вызывающая страх тактика запугивания. Главная цель здесь заключается в том, чтобы вызвать как можно больше страха на рабочем месте», — заявил один из бывших чиновников изданию The Washington Pos.
Согласно документам, подписанным первым заместителем главы Пентагона Стивеном Файнбергом, проверки на детекторе лжи будут проводиться в случайном порядке и могут затронуть любых сотрудников — от административных работников до генералов. При этом конкретные даты вступления распоряжений в силу пока не определены.
Инициатива появляется на фоне ужесточения политики Пентагона в отношении работы с прессой. Военный министр Пит Хегсет значительно сократил общение подчиненных с журналистами и число открытых для СМИ мероприятий.
В настоящее время сотрудники Пентагона и так обязаны проходить полиграф раз в несколько лет для продления допуска к секретной информации. Однако случайные выборочные проверки станут для ведомства новшеством. Ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Хегсет заявил, что приоритетной задачей Пентагона отныне будет исключительно проведение военных операций.