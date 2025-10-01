Небензя: передача Украине ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя

«Глава МИД России Сергей Лавров уже комментировал данный вопрос, отметив, что пока никакой договоренности не достигнуто, и не факт, что ракеты Tomahawk действительно будут переданы Украине. Даже в случае осуществления такой передачи ситуация на поле боя останется прежней. Убежден, что при необходимости Россия найдет соответствующий ответ», — сообщил Небензя в беседе с журналистами.