Число школьников, отравившихся предтреном в Екатеринбурге, возросло до 20

Как уточняется в публикации телеграм-канала, пятиклассники пострадали от психоактивного вещества, продажи которого никак не регламентированы. Этот стимулятор, предназначенный для спортсменов, свободно доступен для покупки через маркетплейсы по средней цене 1,5 тысячи рублей без проверки возраста.
Основную опасность представляет чрезмерная доза DMAE — ноотропа биологического происхождения, которая в больших количествах вызывает спутанность сознания, скачки давления и аллергические реакции. В составе также обнаружены другие стимулирующие компоненты, вызывающие состояние эйфории. Покупатели в отзывах жалуются на некачественные смеси с компонентами неизвестного происхождения, после приёма которых отмечаются тошнота, аритмия и помутнение сознания.
Напомним, сегодня стало известно о массовом отравлении школьников в Екатерибурге. Подростки приняли предтренировочный комплекс в виде порошкового энергетика перед уроком физкультуры — таким пользуются профессиональные спортсмены. Изначально сообщалось о 12 пострадавших, позже стало известно о ещё двоих отравившихся.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.