Число школьников, отравившихся предтреном в Екатеринбурге, возросло до 20

Основную опасность представляет чрезмерная доза DMAE — ноотропа биологического происхождения, которая в больших количествах вызывает спутанность сознания, скачки давления и аллергические реакции. В составе также обнаружены другие стимулирующие компоненты, вызывающие состояние эйфории. Покупатели в отзывах жалуются на некачественные смеси с компонентами неизвестного происхождения, после приёма которых отмечаются тошнота, аритмия и помутнение сознания.