Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп направил армию в Орегон для восстановления порядка

Президент США Дональд Трамп направил подразделения национальной гвардии в штат Орегон для прекращения массовых беспорядков и защиты федеральных служащих. Американский лидер обвинил движение «Антифа» и радикальных левых анархистов в атаках на правоохранителей и заявил о необходимости восстановления законности.

Трамп отправил войска в Орегон и обвинил губернатора в жизни «в мире грез».

Президент США Дональд Трамп направил подразделения национальной гвардии в штат Орегон для прекращения массовых беспорядков и защиты федеральных служащих. Американский лидер обвинил движение «Антифа» и радикальных левых анархистов в атаках на правоохранителей и заявил о необходимости восстановления законности.

«Наши замечательные федеральные офицеры не смогли обеспечить исполнение закона в Орегоне. “Антифа” и радикальные левые анархисты жестоко атаковали наших мужчин и женщин, которые защищают федеральную собственность и обеспечивают соблюдение закона», — заявил Трамп в Truth Socia.

Глава государства подчеркнул, что национальная гвардия задействована для «восстановления закона и порядка, прекращения хаоса, смерти и разрушения». Ранее Трамп поручил министру обороны США предоставить войска для защиты объектов федеральной собственности в Портленде. Решение вызвало резкую критику со стороны губернатора Орегона, которого Трамп ранее назвал «живущим в мире грез». Американский лидер обвинил местные власти в неспособности обеспечить правопорядок и защитить федеральные учреждения от нападений протестующих.

Беспорядки в Портленде продолжаются несколько недель. Участники протестов регулярно атакуют здания федеральных органов и вступают в столкновения с правоохранителями. Федеральные власти активизировали присутствие в регионе после серии нападений на сотрудников иммиграционной службы.

Ранее Дональд Трамп уже подписал указ о признании движения «Антифа» террористической организацией и поручил министру обороны направить войска для защиты федеральных объектов в Портленде. Власти США связывают участников протестов с анархистскими и ультралевыми взглядами, а ФБР ведет расследования по подозрению в террористической деятельности лиц, связанных с этим движением.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше