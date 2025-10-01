Трамп направил армию в Орегон для восстановления порядка

Глава государства подчеркнул, что национальная гвардия задействована для «восстановления закона и порядка, прекращения хаоса, смерти и разрушения». Ранее Трамп поручил министру обороны США предоставить войска для защиты объектов федеральной собственности в Портленде. Решение вызвало резкую критику со стороны губернатора Орегона, которого Трамп ранее назвал «живущим в мире грез». Американский лидер обвинил местные власти в неспособности обеспечить правопорядок и защитить федеральные учреждения от нападений протестующих.