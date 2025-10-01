Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва будет добиваться включения восстановления законных прав русскоязычных жителей Украины в перечень обязательных условий для достижения долгосрочного урегулирования конфликта. По его словам, на территории Украины ведется уничтожение всего, что связано с Россией. Также киевские власти проявляют особую враждебность к русскому языку, вплоть до запрета его использования, передает Общественная Служба Новостей.