Владимира Зеленского внесли в «Миротворец»* за поддержку России

Тезку Владимира Зеленского включили в «Миротворец»*
Полного тезку и одногодку президента Украины Владимира Зеленского включили в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан в России экстремистским). Об этом свидетельствуют данные самого сайта от 1 октября. Там отмечается, что тезка Зеленского выступает за поддержку России.
«Владимира Зеленского внесли в базу “Миротворца”*. Речь идет о полном тезке и одногодке президента Украины», — передает Постньюс. Мужчину обвиняют в покушении на территориальную целостность Украины и поддержку России.
Причем в последние несколько дней в реестр «Миротворца» были добавлены сразу три человека с именем Владимир Зеленский. Все они были записаны как лица, которые якобы причастны к действиям против территориальной целостности Украины.
«Миротворец» был основан в августе 2014 года. По заявлениям создателей, сайт выполняет функции интернет-площадки Центра по исследованию преступлений, совершенных против основ национальной безопасности Украины. На страницах ресурса публикуются персональные данные лиц, выступающих якобы против территориальной целостности Украины.
* «Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ.