Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Количество пострадавших при взрыве в кафе в Дагестане возросло до шести

Количество пострадавших в результате взрыва газа в кафе в Дагестане возросло до шести человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК РФ по республике.

Источник: Life.ru

СК РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в кафе в Дагестане. Видео © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан.

«По данным следствия, 1 октября 2025 года в селе Стальское Кизилюртовского района в придорожном кафе произошёл хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадали 6 человек», — говорится в публикации ведомства.

Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. По предварительной версии, причиной происшествия стала неисправность газового котла.

Напомним, о взрыве бытового газа в кафе села Стальское стало известно сегодня вечером. Сообщалось о четверых пострадавших. Здание заведения общепита обгорело и получило значительные повреждения.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.