Названа причина взрыва в кафе в Дагестане

В придорожном кафе Кизилюртовского района Дагестана произошёл хлопок газовоздушной смеси, предварительной причиной которого стала техническая неисправность газового оборудования. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону со ссылкой на данные начавшегося расследования.

Источник: Life.ru

«Предварительная причина хлопка — неисправность газового котла», — говорится в сообщении.

В результате чрезвычайного происшествия пострадало шесть человек, которые получили травмы различной степени тяжести. Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента для окончательного определения причин аварии.

Ранее в Тольятти произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме № 50 на улице Победы, не приведший к возгоранию. В целях безопасности было эвакуировано 80 человек, включая 15 детей. Для ликвидации последствий привлечены 42 человека и 16 единиц техники, в том числе 20 сотрудников МЧС с семью единицами техники. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Причина взрыва устанавливается.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.