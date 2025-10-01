Названа причина взрыва в кафе в Дагестане

Ранее в Тольятти произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме № 50 на улице Победы, не приведший к возгоранию. В целях безопасности было эвакуировано 80 человек, включая 15 детей. Для ликвидации последствий привлечены 42 человека и 16 единиц техники, в том числе 20 сотрудников МЧС с семью единицами техники. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Причина взрыва устанавливается.