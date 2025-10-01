Bloomberg: в России готовят ответный план на конфискацию зарубежных активов

Россия разрабатывает свой ответ на случай конфискации активов ЕС.
Россия разрабатывает стратегию, предусматривающую возможность оперативной национализации зарубежных активов в ответ на возможные действия Европейского союза. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, осведомленный о планах правительства.
«В рамках этой инициативы президент Владимир Путин накануне подписал указ, регламентирующий новый порядок приватизации. Данный указ предусматривает ускоренную процедуру продажи имущества, принадлежащего как российским, так и иностранным компаниям», — пишет агентство Bloomberg.
В случае, если ЕС перейдет к конфискации российских активов за границей, Москва готова принять зеркальные меры и приступить к экспресс-распродаже зарубежных активов на территории страны. Bloomberg отмечает, что новый механизм приватизации был разработан с учетом текущих санкций и потенциального обострения экономических противостояний.
Европейская комиссия ранее разработала новый механизм распоряжения замороженными российскими активами, общая сумма которых составляет 140 млрд евро. Как информирует издание Politico со ссылкой на проект итогового заявления предстоящего неформального саммита ЕС в Копенгагене, запланированного на 1 октября, Еврокомиссия намерена предложить конвертацию указанных средств в бескупонные облигации с последующей передачей их Украине.