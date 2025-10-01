Bloomberg: в России готовят ответный план на конфискацию зарубежных активов

В случае, если ЕС перейдет к конфискации российских активов за границей, Москва готова принять зеркальные меры и приступить к экспресс-распродаже зарубежных активов на территории страны. Bloomberg отмечает, что новый механизм приватизации был разработан с учетом текущих санкций и потенциального обострения экономических противостояний.