В Одессе число погибших из-за наводнения выросло до десяти человек

Ранее Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщала о девяти погибших, включая одного ребенка. Позднее уточнили, что среди жертв оказалась семья из пяти человек, проживавшая в цокольном этаже. Во время наводнения их накрыла волна, и выбраться наружу они не смогли.