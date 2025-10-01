В Одессе число погибших из-за наводнения выросло до десяти человек

В Одессе количество погибших в результате сильного ливня увеличилось до десяти человек. Об этом сообщил министр по вопросам развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Ранее Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщала о девяти погибших, включая одного ребенка. Позднее уточнили, что среди жертв оказалась семья из пяти человек, проживавшая в цокольном этаже. Во время наводнения их накрыла волна, и выбраться наружу они не смогли.
«Одесса переживает тяжелые последствия стихии. Уже сейчас известно о десяти погибших, среди них ребенок», — написал Кулеба в своем Telegram-канале.
По его словам, при Одесской областной военной администрации создана временная комиссия для выяснения причин и обстоятельств трагедии. Ситуация признана чрезвычайной, работает единый штаб по ликвидации последствий.
В ночь на 30 сентября в городе за семь часов выпала двухмесячная норма осадков. Наводнение привело к остановке двух канализационных насосных станций и отключению электричества в ряде районов. Мэр Геннадий Труханов сообщил, что подтоплено 286 частных и 384 многоквартирных дома.
Ранее Кулеба заявлял, что ситуацию возьмёт на контроль госкомиссия по вопросам техногенной безопасности и ЧС. В свою очередь, бывший депутат Верховной рады Артём Дмитрук отметил, что власти города годами не занимались ремонтом канализационной системы и ливневых стоков.