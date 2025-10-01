Один в реанимации, шестеро задержаны: В Махачкале подростки толпой чуть не забили сверстников

Ранее в подмосковном Раменском на улице Гурьева произошёл инцидент с применением сигнального пистолета. Конфликт между группой молодых людей на парковке перерос в драку, в ходе которой один из участников произвёл выстрел в сторону оппонентов, после чего все скрылись с места происшествия. В результате оперативных мероприятий был задержан 15-летний москвич, причастный к инциденту.