Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Люберец начал стрелять с балкона по пилившим дерево рабочим

Пьяный житель Люберец с балкона открыл стрельбу по работникам управляющей компании, которые спиливали дерево. Об этом в среду, 1 октября, сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел России по Московской области.

Пьяный житель Люберец с балкона открыл стрельбу по работникам управляющей компании, которые спиливали дерево. Об этом в среду, 1 октября, сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел России по Московской области.

По словам представителей ведомства, прибывшие по вызову правоохранители доставили мужчину в отдел для дальнейшего разбирательства. Оказалось, что он уже был ранее судим.

— Изъят травматический пистолет, зарегистрированный в установленном порядке. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, — передает официальный Telegram-канал областного управления министерства.

Драка со стрельбой произошла в подмосковном Раменском. Одного из участников потасовки — 15-летнего москвича — удалось задержать.