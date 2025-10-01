Житель Люберец начал стрелять с балкона по пилившим дерево рабочим

Пьяный житель Люберец с балкона открыл стрельбу по работникам управляющей компании, которые спиливали дерево. Об этом в среду, 1 октября, сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел России по Московской области.
По словам представителей ведомства, прибывшие по вызову правоохранители доставили мужчину в отдел для дальнейшего разбирательства. Оказалось, что он уже был ранее судим.
— Изъят травматический пистолет, зарегистрированный в установленном порядке. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, — передает официальный Telegram-канал областного управления министерства.
Драка со стрельбой произошла в подмосковном Раменском. Одного из участников потасовки — 15-летнего москвича — удалось задержать.