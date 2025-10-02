Ричмонд
Бастрыкин затребовал доклад о массовой драке в Волжском

СУ СК России по Волгоградской области направило ходатайство о передаче дела из полиции в свое производство для более детального расследования.

Источник: РИА "Новости"

В социальных медиа появилась информация о массовой драке в городе Волжском, где применялись холодное оружие и кастеты. По факту произошедшего правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело на основании статьи 213 УК РФ (хулиганство).

В настоящее время СУ СКР по Волгоградской области обратилось в прокуратуру с ходатайством о передаче материалов данного уголовного дела для дальнейшего расследования в свое производство.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Волгоградской области Д. Буравцову представить подробный доклад об обстоятельствах произошедшего инцидента и о решении, которое будет принято надзорным органом относительно передачи дела.