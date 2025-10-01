Мать с пятилетней дочкой попали под колёса лихача на «зебре» в Башкирии

ДТП в Башкирии. Видео © Telegram / Госавтоинспекция по Башкортостану.
«20-летний местный житель за рулём “Лады Приора” на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину с ребёнком с последующим наездом на местный магазин. Удар был настолько сильный, что женщина скончалась до приезда скорой медицинской помощи, 5-летняя девочка в тяжёлом состоянии доставлена в местную больницу», — уточнили в ведомстве.
Освидетельствование показало, что водитель был трезв. На публикуемых кадрах доморощенный «гонщик», не притормаживая перед «зеброй», сбивает пешеходов на бешеной скорости. Женщина и девочка отлетают в сторону на несколько метров. Виновник ДТП позже заявил инспекторам, что якобы не заметил никого на дороге.
Ранее сообщалось, что в Воронеже полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса и фургона, в результате которого пострадали шесть человек. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.
