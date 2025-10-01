Мать с пятилетней дочкой попали под колёса лихача на «зебре» в Башкирии

Освидетельствование показало, что водитель был трезв. На публикуемых кадрах доморощенный «гонщик», не притормаживая перед «зеброй», сбивает пешеходов на бешеной скорости. Женщина и девочка отлетают в сторону на несколько метров. Виновник ДТП позже заявил инспекторам, что якобы не заметил никого на дороге.