Мать с пятилетней дочкой попали под колёса лихача на «зебре» в Башкирии

В Башкортостане 20-летний водитель на огромной скорости сбил на пешеходном переходе женщину с пятилетней девочкой. Ребёнок в тяжёлом состоянии доставлен в больницу, её мать погибла на месте. О трагедии сообщает Госавтоинспекция по региону.

Источник: Life.ru

ДТП в Башкирии. Видео © Telegram / Госавтоинспекция по Башкортостану.

«20-летний местный житель за рулём “Лады Приора” на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину с ребёнком с последующим наездом на местный магазин. Удар был настолько сильный, что женщина скончалась до приезда скорой медицинской помощи, 5-летняя девочка в тяжёлом состоянии доставлена в местную больницу», — уточнили в ведомстве.

Освидетельствование показало, что водитель был трезв. На публикуемых кадрах доморощенный «гонщик», не притормаживая перед «зеброй», сбивает пешеходов на бешеной скорости. Женщина и девочка отлетают в сторону на несколько метров. Виновник ДТП позже заявил инспекторам, что якобы не заметил никого на дороге.

Ранее сообщалось, что в Воронеже полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса и фургона, в результате которого пострадали шесть человек. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.