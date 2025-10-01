На Украине сообщили о перебое в электроснабжении нового саркофага на ЧАЭС

«В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращающим выброс радиоактивных материалов в окружающую среду», — сообщается в telegram-канале ведомства. В ведомстве уточнили, что чрезвычайная ситуация возникла после аварии в энергосистеме Киевской области.