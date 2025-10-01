На Украине сообщили о перебое в электроснабжении нового саркофага на ЧАЭС

Сейчас специалисты проводят восстановительные работы (архивное фото).
Новый саркофаг над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС остался без электроснабжения из-за аварии на энергетической инфраструктуре Киевской области. Об этом сообщает министерство энергетики Украины 1 октября.
«В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращающим выброс радиоактивных материалов в окружающую среду», — сообщается в telegram-канале ведомства. В ведомстве уточнили, что чрезвычайная ситуация возникла после аварии в энергосистеме Киевской области.
В настоящее время профильные службы проводят восстановительные работы для обеспечения стабильного функционирования инфраструктуры комплекса.
Ранее в различных регионах Украины, включая Днепропетровск, Запорожье и Сумскую область, произошли массовые отключения электричества. Свет пропал после яркой вспышке на небе и воздушной тревоги.