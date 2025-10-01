Ричмонд
В Нью-Йорке в многоквартирном доме обрушилась часть стены

В Бронксе произошло частичное обрушение многоквартирного дома, в результате которого была разрушена часть стены. О происшествии сообщили официальные представители Пожарного управления Нью-Йорка.

Источник: Life.ru

«Пожарное управление Нью-Йорка реагирует на частичное обрушение здания по адресу Александер-авеню, 207 в Бронксе», — сообщили пожарные в соцсети Х. Информация о пострадавших нет. Предварительной причиной инцидента, по сведениям телеканала ABC, мог стать взрыв газа.

Ранее Life.ru сообщал, что в Индонезии из-за обрушения школы под бетонными плитами оказались погребены десятки детей, один ученик скончался. По последним данным, в ловушке находились как минимум 65 человек. Окончательное число жертв продолжают уточнять.

