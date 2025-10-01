Ричмонд
Пашинян объяснил, почему Армения перестала полагаться на ОДКБ

Невыполнение государствами — членами организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обязательств перед его страной сделало Армению по-настоящему независимой. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«В 2022 году Ереван осознал неспособность ОДКБ выполнять свои обязательства. Это заставило Армению рассчитывать только на собственные силы. В этот момент мы стали независимыми», — сказал Пашинян во время правительственного часа в парламенте, его слова передают «Новости-Армения».

Он назвал систему безопасности ОДКБ «пузырем» и инструментом, препятствующим становлению армянской государственности. По словам Пашиняна, в 2020 году Армения этого еще не понимала.

В феврале 2024 года Армения «заморозила» свое участие в организации, а в мае прекратила ее финансирование, мотивируя это безразличием ОДКБ к ситуации в Нагорном Карабахе и безопасности Армении. В июле 2025 года Ереван предупредил о возможном полном выходе из организации.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше