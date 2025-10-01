В Йошкар-Оле девочка находу выпала из движущейся маршрутки

Ранее в Омске произошёл инцидент с автобусом № 33, в результате которого пострадал пятилетний ребёнок. Водитель закрыл двери транспортного средства в момент, когда мальчик вместе с матерью пытался войти в салон, в результате чего нога ребёнка оказалась зажатой. Несмотря на крики очевидцев, водитель начал движение и протащил мальчика несколько метров по асфальту, пока матери не удалось освободить его.