Катя врёт: Вероника Степанова усомнилась в словах 18-летней россиянки, оставившей младенца в туалете

Россиянка Екатерина Бурнашкина, оставившая новорождённого ребёнка в аэропорту Антальи, демонстрирует признаки патологической лживости. Такое заключение дала психолог Вероника Степанова.

Источник: Life.ru

«Даже если рассмотреть изменённое сознание на момент родов, то подобное состояние никак не предполагает заметание следов, к которым активно прибегала роженица. Игнорируя плачь (а также другие звуки, исходящие от здорового, доношенного ребёнка), Катя перерезала пуповину, умылась, подмылась, переоделась, сложила грязные вещи в пакет и крайне старательно изображала спокойствие (как если бы ничего особенного не произошло)», — написала Степанова в соцсетях.

Психолог назвала обвиняемую личностью с выраженным нарциссическим радикалом, для которой типично уклонение от ответственности, высокомерное поведение, отрицание реальности и эмоциональная отстранённость. Степанова также указала на сниженную способность к эмпатии, склонность к манипуляциям и систематической лжи.

«Что же касается мамы — типичная (“слепоглухонемая”) мать маньяка: “А у нас мухи”, фраза из к/ф Груз 200», — заключила пихолог.

Напомним, осенью прошлого года Екатерина Бурнашкина родила ребёнка в туалете воздушной гавани Антальи и оставила его там. Брошенную девочку обнаружила уборщица. Позже новорождённую вернули на территорию РФ. Теперь она живёт в приёмной семье. Но Бурнашкина решила забрать дочь Николь себе.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.