«Мог быть летальный исход»: Стало известно о состоянии здоровья сына Лерчек

На ближайшем заседании будет рассматриваться продление меры пресечения для Чекалиной. По словам юриста, прокурор затягивает процесс, арест постоянно продлевается, и следователи не дают ознакомиться со всеми томами уголовного дела. Мама Чекалиной подтвердила журналистам, что её дочь может пропустить заседание из-за сына, так как только «своевременная госпитализация спасла мальчика» от смерти. Мужу Лерчек Артёму Чекалину тоже разрешили покинуть дом ради визита в больницу к сыну.