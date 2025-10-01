Психиатр раскрыл детали отравления школьников предтреном в Екатеринбурге

Эксперт предположил, что школьники могли принять более серьёзное вещество, чем спортивная добавка, поскольку именно это объясняет ухудшение их самочувствия. При этом психиатр отметил, что если бы это был действительно предтрен, то здоровью детей ничего бы не угрожало.