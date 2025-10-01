Психиатр раскрыл детали отравления школьников предтреном в Екатеринбурге

«Я думаю, что дети придумали, что порошок был рассыпан. Это очень странно — этим невозможно ингалироваться. Нос должно страшно раздражать», — пояснил Шуров.
Эксперт предположил, что школьники могли принять более серьёзное вещество, чем спортивная добавка, поскольку именно это объясняет ухудшение их самочувствия. При этом психиатр отметил, что если бы это был действительно предтрен, то здоровью детей ничего бы не угрожало.
Напомним, в одной из школ Екатеринбурга был зафиксирован случай отравления учащихся перед уроком физкультуры. Школьники приняли порошковый энергетик, представляющий собой предтренировочный комплекс, после чего им потребовалась медицинская помощь. Инцидент произошёл непосредственно перед началом занятия. Число отравившихся детей в лицее увеличилось до 20.
