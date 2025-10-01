Подразделения МЧС выезжали по сообщению о задымлении в общежитии в Быхове

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У жильца общежития в Быхове загорелся обогреватель — сработала «Молния». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сегодня в 15.54 система передачи извещений о ЧС “Молния” сообщила о задымлении в общежитии на ул. Гришина в Быхове. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС горения в общежитии не наблюдалось», — сообщили в МЧС.
Как выяснилось, жилец одной из комнат на четвертом этаже обогревал помещение с помощью обогревателя, который загорелся. Обнаружив пожар, мужчина обесточил помещение, залил огонь водой.
Никто не пострадал. Эвакуация жильцов общежития не потребовалась. -0-