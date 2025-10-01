Ричмонд
Израиль перехватил флотилию с Тунберг, везущую гуманитарную помощь для Газы

Одно судно едва избежало столкновения с кораблем израильских ВМС.

Источник: Аргументы и факты

Израильские суда блокировали флотилию «Сумуд» («Флотилия стойкости»), которая направлялась с гуманитарным грузом к берегам сектора Газа, передает телеканал Al Jazeera. Известно, что на борту одного из судов находится шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Сообщается, что на корабли поднялись израильские военнослужащие, они задержали членов экипажа кораблей «Альма» и «Сирус». Телеканал отмечает, что до перехвата израильские ВМС потребовали от флотилии изменить курс и направиться в сторону порта Ашдод, который находится на западном побережье Израиля.

Активисты сообщили, что одно из ведущих судов было вынуждено совершить резкий маневр, чтобы избежать лобового столкновения с кораблем Израиля.

В МИД Израиля подтвердили, что военные корабли еврейского государства потребовали от флотилии изменить в курс из соображений безопасности, так как приближались к зоне активных боевых действий. Они предложили активистам передать гуманитарную помощь по безопасным каналам, рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что израильские военные начали «наземное наступление» на город Газа в рамках операции «Колесницы Гидеона — 2».

