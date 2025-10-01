Заявления украинских ведомств не всегда отражают реальное положение дел, считает Уваров.
Киев делает заявления о ситуации на Чернобыльской АЭС, чтобы отвлечь внимание от проблем на Запорожской атомной электростанции, которая осталась без энергоснабжения после ударов ВСУ. Об этом сообщил глава аналитического центра «Атоминфо» Александр Уваров.
«Заявления Киева о Чернобыльской АЭС служат отвлечению внимания от реальной ситуации на Запорожской АЭС, оставшейся без энергоснабжения из-за ударов ВСУ», — заявил Уваров в беседе с ТАСС. По его словам, заявления украинских ведомств не всегда отражают реальное положение дел и могут носить манипулятивный характер.
Он также отметил «комментировать подобные инциденты лучше по сообщениям МАГАТЭ, а не украинских ведомств». Международные организации предоставляют более объективную и проверенную информацию о состоянии атомных объектов.
Уваров также уточнил, что после ударов по инфраструктуре Запорожская АЭС была полностью отключена от внешнего энергоснабжения. Это создало угрозу безопасности станции и потребовало экстренного реагирования. Эксперт заявил, что подобные ситуации требуют прозрачности и доступа независимых инспекторов для контроля за состоянием атомных объектов.
Ранее в Кремле ответили на обвинения Киева в обстрелах МАГАТЭ Россией. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, обвинять Россию в этом глупо.