Раскрыт замысел Украины, заявившей о блэкауте на Чернобыльской АЭС

«Заявления Киева о Чернобыльской АЭС служат отвлечению внимания от реальной ситуации на Запорожской АЭС, оставшейся без энергоснабжения из-за ударов ВСУ», — заявил Уваров в беседе с ТАСС. По его словам, заявления украинских ведомств не всегда отражают реальное положение дел и могут носить манипулятивный характер.