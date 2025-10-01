Приматолог Джейн Гудолл скончалась в возрасте 91 года

На 92-м году жизни скончалась известный британский приматолог Джейн Гудолл. Об этом сообщает Институт Джейн Гудолл в социальных сетях.
«Смерть доктора Джейн Гудолл, заместителя Генерального секретаря, посланницы мира ООН и основательницы Института Джейн Гудолл наступила от естественных причин», — следует из публикации.
Уточняется, что на момент смерти британский приматолог находилась в своем туре с лекциями по Соединенным Штатам.
Джейн Гудолл обрела известность благодаря своим публикациям в журнале National Geographic и книгам «Мои друзья — дикие шимпанзе» и «В тени человека». Ее работы о поведении шимпанзе изменили научное понимание этих животных и их отношения к людям.
