Украина раскрыла уровень радиации на Чернобыльской АЭС, где произошел блэкаут

Радиационный фон на объектах Чернобыльской АЭС остается в пределах нормы. Угрозы для населения нет. Об этом сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Энергетики восстановили подачу электричества.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРаскрыт замысел Украины, заявившей о блэкауте на Чернобыльской АЭС.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРаскрыт замысел Украины, заявившей о блэкауте на Чернобыльской АЭС.

«Энергоснабжение всех объектов Чернобыльской атомной станции полностью восстановлено. Уровень радиации на объекте не превышает контрольных уровней. Угроз для населения нет», — заявила Гринчук. Ее слова опубликованы в официальном telegram-канале Министерства энергетики Украины.

Ранее власти Украины сообщали о перебоях в электроснабжении нового саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС По данным украинского минэнерго, чрезвычайная ситуация возникла после аварии в энергосистеме Киевской области.