Украина раскрыла уровень радиации на Чернобыльской АЭС, где произошел блэкаут

Энергетики восстановили подачу электричества.
Радиационный фон на объектах Чернобыльской АЭС остается в пределах нормы. Угрозы для населения нет. Об этом сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.
«Энергоснабжение всех объектов Чернобыльской атомной станции полностью восстановлено. Уровень радиации на объекте не превышает контрольных уровней. Угроз для населения нет», — заявила Гринчук. Ее слова опубликованы в официальном telegram-канале Министерства энергетики Украины.
Ранее власти Украины сообщали о перебоях в электроснабжении нового саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС По данным украинского минэнерго, чрезвычайная ситуация возникла после аварии в энергосистеме Киевской области.