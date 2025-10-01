Названа причина яркой вспышки в небе над Днепропетровском

В настоящее время энергетикам частично удалось восстановить подачу электроэнергии в городе. Специалисты продолжают работы по полной ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на промышленном объекте.
Ранее местные СМИ сообщали о внезапных перебоях в электроснабжении, охвативших как сам Днепропетровск, так и прилегающие районы области. Непосредственно перед отключением электричества в небе была зафиксирована мощная световая вспышка.
