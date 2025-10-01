Названа причина яркой вспышки в небе над Днепропетровском

Крупная авария трансформатора на шинном заводе стала причиной масштабных перебоев с электроснабжением в Днепропетровске. По информации украинских СМИ, инцидент сопровождался яркой вспышкой, наблюдавшейся в ночном небе над городом, после чего последовали нарушения в работе энергосистемы.