Британский приматолог Джейн Гудолл умерла в возрасте 91 года

Гудолл на протяжении многих лет проживала в джунглях среди шимпанзе, посвятив себя исследованию их поведения и сделав ряд значимых открытий. В частности, она установила, что отдельные группы шимпанзе демонстрируют социальные структуры, схожие с человеческими: внутри одной общины особи оказывают поддержку друг другу и совместно регулируют внутреннюю жизнь. Кроме того, ученая зафиксировала случаи конфликтов между разными группами шимпанзе, которые нередко перерастали в настоящие столкновения, пишет телеканал «360».