Британский приматолог Джейн Гудолл умерла в возрасте 91 года во время визита в США.
Британская приматолог, этолог и исследовательница Джейн Гудолл скончалась на 92-м году жизни. О ее кончине проинформировал Институт Джейн Гудолл.
«Доктор Джейн Гудолл, заместитель Генерального секретаря, посланница мира ООН и основательница института, ушла из жизни по естественным причинам. В момент смерти ученая находилась в гастрольной поездке по Соединенным Штатам Америки», — говорится в официальном сообщении организации.
Джейн Гудолл родилась 3 апреля 1934 года в Лондоне. Она получила мировую известность благодаря своим многолетним исследованиям поведения и интеллекта шимпанзе. В 2025 году бывший президент США Джо Байден удостоил Гудолл «Президентской медали Свободы» — самой высокой гражданской награды страны.
Гудолл на протяжении многих лет проживала в джунглях среди шимпанзе, посвятив себя исследованию их поведения и сделав ряд значимых открытий. В частности, она установила, что отдельные группы шимпанзе демонстрируют социальные структуры, схожие с человеческими: внутри одной общины особи оказывают поддержку друг другу и совместно регулируют внутреннюю жизнь. Кроме того, ученая зафиксировала случаи конфликтов между разными группами шимпанзе, которые нередко перерастали в настоящие столкновения, пишет телеканал «360».