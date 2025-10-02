Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»

По словам адвоката защиты, Штенгелов отвергает, что ему принадлежат слова о том, что Россия, «начав войну с Украиной, совершила чудовищную ошибку». «Никаких доказательств о принадлежности ему этих слов нет», — заявил Перфилов. В связи с этим защита ходатайствовала о назначении лингвистической экспертизы, однако суд в ходатайстве отказал. Информация о том, что Штенгелову принадлежат эти слова, содержалась в опубликованном голландским порталом пресс-релизе голландского производителя консервов HAK (акционером котороой Штенгелов стал в 2021 году). В публикации цитировалось якобы направленное сотрудникам письмо Штенгелова и сообщалось о намерении HAK отправить гуманитарную помощь Украине.