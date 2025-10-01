Ричмонд
Две легковушки столкнулись в Бресте

70-летний брестчанин, управляя автомобилем Lancia, двигался по улице Смирнова. По предварительной информации, при осуществлении маневра левого поворота вблизи дома № 151А совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Audi под управлением 37-летнего водителя.

Сегодня около 19.10 в Бресте произошло ДТП. 70-летний брестчанин, управляя автомобилем Lancia, двигался по улице Смирнова. По предварительной информации, при осуществлении маневра левого поворота вблизи дома № 151А совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Audi под управлением 37-летнего водителя.

В результате ДТП водители автомобилей и 72-летняя пассажирка автомобиля Lancia доставлены в учреждение здравоохранения для оценки состояния здоровья. Проводится проверка. -0-