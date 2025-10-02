Грузия ведет расследование по двум версиям по делу о взрывчатке

В Грузии продолжается расследование дела о ввозе взрывчатки с территории Украины, сообщил глава Службы государственной безопасности страны Мамука Мдинарадзе.
По его словам, следствие рассматривает две основные версии, одна из которых предполагает, что гексоген предназначался для переправки в Россию.
11 сентября, грузинская Служба госбезопасности заявила о задержании двух граждан Украины, которые пытались провести из Турции 2,4 килограмма гексогена. Взрывчатое вещество было изъято, а подозреваемые помещены под стражу.
Мдинарадзе отметил, что приоритетной версией остается та, согласно которой гексоген должен был остаться на территории Грузии. Однако не исключается и вариант его дальнейшей транспортировки в Россию — эту линию подтверждают показания водителя.
Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что как только завершится вооруженный конфликт на Украине, грузинское правительство планирует запросить объяснения от украинских властей по поводу предпринятых ими враждебных действий.