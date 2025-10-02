Число погибших из-за наводнения в Одессе возросло до 10 человек

Из-за непогоды погибли 10 человек.
Число погибших в результате масштабного подтопления в Одессе достигло десяти человек, включая ребенка, сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба. Власти города объявили день траура и пообещали финансовую помощь пострадавшим.
«Стихийное бедствие в Одессе привело к гибели десяти человек, включая ребенка. повреждены около 700 жилых домов. 2 октября в городе объявлен день траура», — написал Кулеба в своем telegram-канале.
Он отметил, что в городе создана временная комиссия для расследования причин и обстоятельств случившегося. Она должна выяснить, почему система оповещения о ЧС не сработала должным образом.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал, что за несколько часов в городе выпала полуторамесячная норма осадков, что потребовало остановки транспорта и введения режима ЧС. Спасателям удалось эвакуировать 362 человека и 227 транспортных средств из подтопленных районов. Пострадавшие и семьи погибших получат финансовую компенсацию из бюджетов города и области.
Одесса уже неоднократно сталкивалась с чрезвычайными ситуациями: в последние месяцы в городе и регионе регулярно объявлялись воздушные тревоги и фиксировались взрывы, о которых сообщал мэр Геннадий Труханов. Аналогичные инциденты происходили и ранее, в том числе 8 августа, однако тогда информация о разрушениях и пострадавших поступала не сразу.