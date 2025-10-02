Более 350 домов в Одессе пострадали от сильного ливня, погибли 10 человек

Ранее Life.ru сообщал, что центральный Вьетнам столкнулся с тяжёлыми последствиями тропического шторма «Буалой». В результате разгула стихии погибло не менее 12 человек, а 17 граждан числятся в списках пропавших без вести. Удар стихии пришёлся на прибрежные территории, включая провинции Ниньбинь, Тханьхоа, Хюэ и город Дананг.