Суд Москвы конфисковал имущество миллиардера Штенгелова и «Кириешек» в пользу государства

Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и постановил обратить в доход Российской Федерации имущество владельца группы компаний «КДВ», миллиардера Дениса Штенгелова. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.
Судья огласила решение об изъятии акций, принадлежащих Денису Штенгелову, а также его семье — Штенгелову и Каржеловой. Кроме того, суд признал их экстремистским объединением и обратил в доход государства имущество отца миллиардера Николая Штенгелова и его супруги.
Ранее на активы семьи Штенгеловых на сумму около 500 миллиардов рублей был наложен обеспечительный арест. Под арест попали акции и доли более 57 компаний, входящих в группу «КДВ», включая «Кондитерус ком», банк «Долинск», футбольные клубы «Кузбасс» (Кемерово) и «КДВ», а также движимое и недвижимое имущество. Кроме того, на Штенгеловых введены временные ограничения на выезд из России.
Генпрокуратура обвиняет Штенгеловых в финансировании украинских националистических батальонов, признанных в РФ террористическими организациями, такими как «Азов», «Айдар» и «Днепр-1». По версии следствия, Николай Штенгелов с 2014 года поддерживал радикальные силы на Украине и создавал военизированные формирования, а его сын Денис, гражданин Австралии, после начала специальной военной операции снабжал вооружённые формирования Украины продовольствием и товарами через европейские предприятия. В результате группа компаний «КДВ» стала инструментом экономического ущерба России и источником финансирования терроризма.
Группа «КДВ» — один из лидеров российского рынка легких закусок и кондитерских изделий с 10 фабриками по всей стране и более 700 наименованиями продукции под брендами «Бабкины семечки», «Кириешки», «Яшкино» и другими. Денис Штенгелов также известен как бывший совладелец кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня», где в 2018 году произошла трагедия с гибелью 60 человек. Forbes включал его в список российских миллиардеров.
Напомним, что Верховный суд РФ в августе 2022 года признал украинский полк «Азов» террористической организацией, а Южный окружной военный суд в сентябре 2023 года запретил деятельность батальона «Айдар» на территории России.