Суд Москвы конфисковал имущество миллиардера Штенгелова и «Кириешек» в пользу государства

Группа «КДВ» — один из лидеров российского рынка легких закусок и кондитерских изделий с 10 фабриками по всей стране и более 700 наименованиями продукции под брендами «Бабкины семечки», «Кириешки», «Яшкино» и другими. Денис Штенгелов также известен как бывший совладелец кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня», где в 2018 году произошла трагедия с гибелью 60 человек. Forbes включал его в список российских миллиардеров.