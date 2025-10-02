Количество пострадавших при взрыве в кафе в Дагестане увеличилось до шести

Также известно, что в результате взрыва в кафе «Стрит-Бар» в центре Санкт-Петербурга пострадало по меньшей мере 24 человека. Министерство здравоохранения тогда сообщило, что в больницы были доставлены шесть человек в тяжелом состоянии и восемнадцать в состоянии средней и легкой степени тяжести. На данный момент единственным погибшим в результате этого инцидента остался военный корреспондент Владлен Татарский.