Количество пострадавших при взрыве в кафе в Дагестане увеличилось до шести

Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Дагестане возросло до шести. Следственные органы республики возбудили уголовное дело по данному инциденту. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Дагестану на своем Telegram-канале.
«По данным следствия, 1 октября 2025 года в селе Стальское Кизилюртовского района в придорожном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадали 6 человек», — отмечается в сообщении ведомства.
Уточняется, что все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается квалифицированная помощь. По предварительной версии, причиной взрыва стала неисправность газового котла.
Ранее стали известны подробности ЧП. Известно, что после взрыва пожара не возникло, однако в здании были выбиты стекла. Прокуратура начала проверку, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Также оценят, соблюдались ли законы при использовании газового оборудования. После завершения проверки примут решение о возможных прокурорских мерах.
Напомним, ранее похожий случай в Ставрополе. Взрывная волна задела семерых человек, трое из которых погибли. Выяснилось, что владелец пекарни установил в печь неисправный газовый баллон, при этом он находился всего в пяти метрах от источника тепла.
Обвиняемого признали виновным по двум статьям: «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (до трех лет лишения свободы) и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (штраф до 80 тысяч рублей или до трех лет тюрьмы).
Также известно, что в результате взрыва в кафе «Стрит-Бар» в центре Санкт-Петербурга пострадало по меньшей мере 24 человека. Министерство здравоохранения тогда сообщило, что в больницы были доставлены шесть человек в тяжелом состоянии и восемнадцать в состоянии средней и легкой степени тяжести. На данный момент единственным погибшим в результате этого инцидента остался военный корреспондент Владлен Татарский.
Уточнялось, что Татарский прибыл в Санкт-Петербург на творческий вечер, организованный движением «Кибер Фронт Z». По предварительной информации, самодельное взрывное устройство было спрятано в статуэтку военного, которую одна из посетительниц мероприятия подарила военкору.