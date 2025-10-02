Ричмонд
Аномальные ливни в Одессе: число жертв непогоды увеличилось до 10

До 10 выросло число погибших от непогоды в Одессе.

Источник: Комсомольская правда

В результате мощного ливня в Одессе число погибших увеличилось до десяти человек. Об этом заявил министр по вопросам развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Среди девяти жертв непогоды, о которых ранее сообщала Госслужба Украины по ЧС, была целая семья из пяти человек, живших на цокольном этаже. Во время наводнения их накрыла водяная волна, заблокировав выход и приведя к гибели.

Как отметил Кулеба, при Одесской областной военной администрации начала работу временная комиссия, уполномоченная установить причины и все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что за семь часов в ночь на 30 сентября в Одессе выпала двухмесячная норма осадков, что вызвало серьезные последствия: остановку работы канализационных станций, отключения электричества и затопление улиц. Тогда мэр Геннадий Труханов сообщил, что предварительно подтоплены 286 частных и 384 многоквартирных дома.