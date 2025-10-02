В Дагестане глава региона потребовал ответственных мер после избиения школьников в Махачкале

«Меня глубоко возмутил инцидент, произошедший на территории махачкалинской школы, где группа подростков совершила нападение на двух ровесников. Родители, воспитавшие участников этого происшествия, должны понести наказание. Ответственность также должна быть возложена на образовательные учреждения, выпускниками которых являются фигуранты скандального видео. Мы все обязаны уделять больше внимания воспитанию детей, вести с ними диалог и формировать у них правильные ценности», — отметил Меликов в своем telegram-канале.