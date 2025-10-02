Душил и изнасиловал: полицейские Уральска задержали предполагаемого обидчика школьницы

Инцидент произошел вечером 29 сентября. Девочку доставили в больницу, но подробности преступления не разглашались. Тем временем полицейские тут же начали поиски злоумышленника, а 1 октября глава департамента лично комментировал ситуацию, передают «КТК» и «Седьмой канал». По его словам, задержанный уже в изоляторе.
В результате проведенных комплексных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней. Он водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время расследование продолжается, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.