Евросоюз поменяет подход к санкциям против России

ЕС трудится над 19-м пакетом санкций.
Евросоюз переходит к более жестким мерам в новом пакете санкций против России, сосредоточившись на энергетике, финансовых услугах и торговле. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Сейчас время еще больше увеличить давление на Россию, поэтому мы предложили новый подход к санкциям. Вместо поэтапного усиления давления в 19-м пакете санкций будут предложены более жесткие меры против российских энергетики, финансов и торговли», — сказала глава ЕК по итогам неформального европейского саммита в Дании заявила. Ее слова передает РИА Новости.
С февраля 2022 года Евросоюз уже ввел 18 пакетов ограничений, под которыми находятся свыше 2,4 тысячи физических лиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещено переводить деньги лицам из санкционных списков. Физлицам также закрыт въезд и транзит через страны ЕС.
В России неоднократно заявляли о способности противостоять санкционному давлению, а в западных странах звучали мнения о неэффективности таких мер. Президент РФ Владимир Путин называл санкции ударом по мировой экономике и частью долгосрочной стратегии Запада по сдерживанию России.