Газ взорвался в придорожном кафе в Дагестане

Взрыв газа произошел в одном из придорожных кафе Дагестана. Об этом в среду, 1 октября, сообщили в СУ СК РФ по республике.
Инцидент случился в Кизилюртовском районе региона. Огонь после взрыва не распространился, однако в здании выбило стекла.
— 1 октября 2025 года в селе Стальское Кизилюртовского района в придорожном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадали шесть человек, — добавили в Telegram-канале ведомства.
Раненых оперативно госпитализировали, врачи оказывают им всю необходимую помощь. По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность газового котла.
24 сентября взрыв газа также произошел в многоквартирном доме в Тольятти Самарской области, эвакуировали 80 человек. Никто не пострадал. Причина взрыва газа устанавливается.