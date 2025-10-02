Ричмонд
Почти 90 кг наркотиков изъяли у подозреваемых в убийстве амурского тигра

Мужчины задержаны после обнаружения останков хищника.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье полицейские задержали троих ранее судимых местных жителей, подозреваемых в браконьерстве и попытке сбыта крупной партии наркотиков. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморью.

Ранее сотрудники ДПС остановили автомобиль в Надеждинском районе и обнаружили в нём расчленённое тело хищника. По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ, а транспортное средство было изъято.

Автомобиль с расчленённым телом тигра в багажнике задержали на трассе в Приморье. Краевая прокуратура контролирует ход расследования.

В ходе расследования оперативники установили личности подозреваемых. Двое из них указали место, где они убили и разделали тигра.

Дополнительно при обысках у задержанных и их знакомого полицейские обнаружили более 87 килограммов наркотического вещества, которое злоумышленники готовили к продаже.

Следственные органы возбудили ещё одно уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Все трое фигурантов находятся под стражей по статье 91 УПК РФ, и в ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения.