Почти 90 кг наркотиков изъяли у подозреваемых в убийстве амурского тигра

В Приморье полицейские задержали троих ранее судимых местных жителей, подозреваемых в браконьерстве и попытке сбыта крупной партии наркотиков. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморью.
Ранее сотрудники ДПС остановили автомобиль в Надеждинском районе и обнаружили в нём расчленённое тело хищника. По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ, а транспортное средство было изъято.
Автомобиль с расчленённым телом тигра в багажнике задержали на трассе в Приморье. Краевая прокуратура контролирует ход расследования.
В ходе расследования оперативники установили личности подозреваемых. Двое из них указали место, где они убили и разделали тигра.
Дополнительно при обысках у задержанных и их знакомого полицейские обнаружили более 87 килограммов наркотического вещества, которое злоумышленники готовили к продаже.
Следственные органы возбудили ещё одно уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Все трое фигурантов находятся под стражей по статье 91 УПК РФ, и в ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения.