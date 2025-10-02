Почти 90 кг наркотиков изъяли у подозреваемых в убийстве амурского тигра

Следственные органы возбудили ещё одно уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Все трое фигурантов находятся под стражей по статье 91 УПК РФ, и в ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения.