12 тыс. вместо 22 млн: в Приморье расследовали дело о махинациях с землёй

Расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в мошенничестве с земельным участком, завершено в Приморском крае. Telegram-канал Следкома Приморья информирует, что материалы дела по части 4 статьи 159 УК РФ направлены в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год обвиняемый, зная о смене территориальной зоны на земельном участке, расположенном в посёлке Олений Артёмовского городского округа, обманным путём оформил его в собственность. После этого он изменил категорию земли для возможности строительства малоэтажных индивидуальных жилых домов. При этом стоимость участка оценивалась более чем в 22 миллиона рублей, а сам обвиняемый заплатил за него чуть более 12 тысяч рублей. В результате городскому округу был причинён ущерб на сумму реальной стоимости земли.
В ходе расследования обвиняемый и его защитник ознакомились с материалами дела. В рамках уголовного производства на имущество обвиняемого, в том числе автомобили Toyota Fortuner 2021 года и SsangYong Musso Sport 2006 года выпуска, наложен арест.
Прокуратура округа добилась возвращения земельного участка в собственность муниципалитета через судебные процедуры. Дело имеет важное значение для соблюдения законности в сфере земельных отношений в регионе и предупреждения аналогичных злоупотреблений в будущем.
Уголовное преследование по статье 159, части 4 УК РФ предусматривает серьёзное наказание за мошенничество с крупным ущербом. Действия обвиняемого квалифицированы как обман с целью неправомерного завладения имуществом муниципалитета. Смена территориальной зоны, позволяющая вести жилое строительство, была использована незаконно для личной выгоды.