12 тыс. вместо 22 млн: в Приморье расследовали дело о махинациях с землёй

По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год обвиняемый, зная о смене территориальной зоны на земельном участке, расположенном в посёлке Олений Артёмовского городского округа, обманным путём оформил его в собственность. После этого он изменил категорию земли для возможности строительства малоэтажных индивидуальных жилых домов. При этом стоимость участка оценивалась более чем в 22 миллиона рублей, а сам обвиняемый заплатил за него чуть более 12 тысяч рублей. В результате городскому округу был причинён ущерб на сумму реальной стоимости земли.