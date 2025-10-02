«Подло и гнусно»: Меликов потребовал наказать родителей участников массовой драки в Дагестане

Глава региона подчеркнул, что в его школьные годы драки случались, но избивать одного толпой считалось «подлым и гнусным». Он добавил, что детям нужно больше внимания и воспитания, иначе они будут перенимать жестокость из компьютерных игр. Меликов заверил, что власти проследят за ситуацией, и все участники конфликта получат наказание.