США предоставят Украине разведданные для ударов по энергетической инфраструктуре РФ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о переговорах с США по крупной сделке на 90 миллиардов долларов, в рамках которой Киев запросил дальнобойные системы вооружения, включая ракеты большой дальности. Администрация Дональда Трампа уже рассматривала возможность снятия ограничений на такие поставки и передачи Украине соответствующих разведданных, а также обсуждала этот вопрос с союзниками по НАТО.