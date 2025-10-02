Ричмонд
Глава Дагестана Меликов призвал наказать родителей хулиганов из Махачкалы

Родители подростков, которые участвовали в массовой драке около одной из школ Махачкалы, должны понести наказание. Об этом в четверг, 2 октября, заявил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

По словам чиновника, его «глубоко возмутил инцидент», который случился на территории образовательного учреждения.

— Группа подростков совершила нападение на двух ровесников. Родители, воспитавшие участников этого происшествия, должны понести наказание. Ответственность также должна быть возложена на образовательные учреждения, выпускниками которых являются фигуранты скандального видео, — добавил Меликов в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что участники подобных драк должны осознавать последствия, которые настигнут их за совершение таких поступков.

30 сентября москвич, учащийся восьмого класса, также избил двух девочек после конфликта в школе. Парень сломал несовершеннолетним носы.