Глава Дагестана Меликов призвал наказать родителей хулиганов из Махачкалы

Родители подростков, которые участвовали в массовой драке около одной из школ Махачкалы, должны понести наказание. Об этом в четверг, 2 октября, заявил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.
По словам чиновника, его «глубоко возмутил инцидент», который случился на территории образовательного учреждения.
— Группа подростков совершила нападение на двух ровесников. Родители, воспитавшие участников этого происшествия, должны понести наказание. Ответственность также должна быть возложена на образовательные учреждения, выпускниками которых являются фигуранты скандального видео, — добавил Меликов в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что участники подобных драк должны осознавать последствия, которые настигнут их за совершение таких поступков.
30 сентября москвич, учащийся восьмого класса, также избил двух девочек после конфликта в школе. Парень сломал несовершеннолетним носы.