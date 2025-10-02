Колумбия разорвала торговое соглашение с Израилем и выслала дипломатов

Колумбия высылает дипломатов Израиля: реакция на задержание гражданок в международных водах.
Колумбия разрывает соглашение о свободной торговле с Израилем и высылает из страны его дипломатическую делегацию. Такое решение было принято после задержания израильской стороной в международных водах двух гражданок Колумбии, которые участвовали в «Флотилии стойкости». Об этом заявил президент республики Густаво Петро.
«Если эта информация верна, налицо новое международное преступление [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху. В международных водах были задержаны две колумбийские гражданки, которые занимались гуманитарной поддержкой Палестины», — написал Петро в соцсети X.
В своем сообщении Густаво Петро также заявил, что соглашение о свободной торговле с Израилем денонсируется немедленно. Он поручил МИД республики подать «все соответствующие иски» и призвал международных юристов оказать помощь.
Ранее президенту Колумбии Густаво Петро аннулировали визу в США после его заявлений в Нью-Йорке, которые, по данным Вашингтона, содержали призывы к неповиновению военных и насилию. Это произошло на фоне массовых протестов против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в которых Петро также принимал участие во время своей рабочей поездки.