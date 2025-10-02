Ричмонд
Крупный пожар произошел на рынке в Мангистау (фото)

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на территории древесного рынка — возгорание возникло минувшей ночью, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: МЧС РК

Сегодня на территории древесного рынка, расположенного в промышленной зоне № 3 села Баскудык Мунайлинского района Мангистауской области, произошел пожар.

«По прибытии на место было установлено, что горят древесные отходы. Силами ДЧС удалось спасти около 100 кубометров древесины и отстоять от огня рядом стоящий ресторан. Площадь возгорания составила около 250 квадратных метров», — сообщили в МЧС.

К ликвидации пожара были привлечены 13 единиц техники и 50 человек личного состава. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.