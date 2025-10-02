Крупный пожар произошел на рынке в Мангистау (фото)

«По прибытии на место было установлено, что горят древесные отходы. Силами ДЧС удалось спасти около 100 кубометров древесины и отстоять от огня рядом стоящий ресторан. Площадь возгорания составила около 250 квадратных метров», — сообщили в МЧС.