Крупный пожар произошел на рынке в Мангистау (фото)

Сегодня на территории древесного рынка, расположенного в промышленной зоне № 3 села Баскудык Мунайлинского района Мангистауской области, произошел пожар.
«По прибытии на место было установлено, что горят древесные отходы. Силами ДЧС удалось спасти около 100 кубометров древесины и отстоять от огня рядом стоящий ресторан. Площадь возгорания составила около 250 квадратных метров», — сообщили в МЧС.
К ликвидации пожара были привлечены 13 единиц техники и 50 человек личного состава. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.