В Иркутске водитель автобуса № 80 не пропустил юных пешеходов

За это ему грозит штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске водитель автобуса № 80 не пропустил юных пешеходов. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, сотрудники увидели в социальных сетях видеозапись, на которой видно, что водитель выполняет опасный маневр.

— Мужчина проехал нерегулируемый пешеходный переход, не пропустив пешеходов. Личность нарушителя удалось установить. С ним провели профилактическую беседу, — уточнили в пресс-службе полиции.

Также водителя привлекли к административной ответственности по статье «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участником дорожного движения». За это ему грозит штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Эхирит-Булагатском районе ребенок и непристегнутый пассажир пострадали в ДТП.