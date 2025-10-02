В Иркутске водитель автобуса № 80 не пропустил юных пешеходов. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, сотрудники увидели в социальных сетях видеозапись, на которой видно, что водитель выполняет опасный маневр.
— Мужчина проехал нерегулируемый пешеходный переход, не пропустив пешеходов. Личность нарушителя удалось установить. С ним провели профилактическую беседу, — уточнили в пресс-службе полиции.
Также водителя привлекли к административной ответственности по статье «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участником дорожного движения». За это ему грозит штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.
