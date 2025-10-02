Семьи в Германии переплатили тысячи евро за электроэнергию из-за украинского кризиса

«Семьи из четырех человек переплатили 4815 евро за газ и 1149 евро за электроэнергию с 2022 по 2025 год. Для семей из трех человек допрасходы за этот период составили 4376 и 1016 евро, соответственно. Живущие вдвоем жители ФРГ переплатили 2947 и 821 евро, а одинокие немцы — 1264 и 500 евро», — публикует газета Bild исследование портала Verivox.