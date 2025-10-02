Рост цен на энергоносители ударил по карману немцев.
С начала украинского конфликта немецкие домохозяйства переплатили за электричество и газ тысячи евро. Это связано с высоким ростом цен на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. Такие данные приводит портал Verivox.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГермания понесла ущерб на 160 млрд евро от подрыва «Северных потоков».
«Семьи из четырех человек переплатили 4815 евро за газ и 1149 евро за электроэнергию с 2022 по 2025 год. Для семей из трех человек допрасходы за этот период составили 4376 и 1016 евро, соответственно. Живущие вдвоем жители ФРГ переплатили 2947 и 821 евро, а одинокие немцы — 1264 и 500 евро», — публикует газета Bild исследование портала Verivox.
Экономика Германии, переживающая спад, второй год подряд показывает снижение ВВП — в 2024 году на 0,2%. В Москве неоднократно заявляли, что отказ Запада от российских энергоресурсов привел к росту цен и зависимости от посредников.
Ранее Германия столкнулась с масштабным энергетическим кризисом после подрыва газопроводов «Северный поток» в 2022 году, что привело к прекращению поставок российского газа, росту цен на энергоносители и совокупным потерям экономики более 160 млрд евро. Эти события спровоцировали деиндустриализацию, увеличение безработицы и обсуждение сокращения социальных пособий в условиях бюджетного дефицита.