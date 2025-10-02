Землетрясение магнитудой 4,2 произошло у Северо-Курильска

В ночь на 2 октября в районе северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщила РИА Новости руководитель сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
«Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Тихом океане в ночь на 2 октября. Эпицентр находился в 77 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг — на глубине 32 километров», — пояснила Семенова.
Как добавила эксперт, в Северо-Курильске землетрясение могло ощущаться с силой до трех баллов. При этом сигнал тревоги о цунами не подавался.
Ранее KP.RU сообщал, что сейсмологи зафиксировали на Филиппинах мощные подземные толчки магнитудой 6,9.
Кроме этого, в начале сентября в США у около Алеутских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0. Его эпицентр находился в 271 км к юго-западу от Уналашки на глубине 10 км.